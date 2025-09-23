Pedrerol: “Al Madrid le da igual si Vinicius…” 

El brasileño está viviendo uno de sus peores momentos como jugador del Real Madrid, una situación que desvelaba Marcos Benito anoche en El Chiringuito. Josep Pedrerol ‘ha soltado la bomba’ esta noche. “Al Madrid le da igual si Vinicius se marcha gratis en año y medio”, ha informado el presentador del programa. “Si acepta las condiciones que se le presentaron, renueva. Si no, se va”, ha añadido.