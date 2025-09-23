El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva de Josep Pedrerol sobre el brasileño

Pedrerol: “Al Madrid le da igual si Vinicius…” 

 ¿Dejará Vini Jr el Real Madrid en mercado invernal?  

Pedrerol: “Al Madrid le da igual si Vinicius…” 

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

El brasileño está viviendo uno de sus peores momentos como jugador del Real Madrid, una situación que desvelaba Marcos Benito anoche en El Chiringuito. Josep Pedrerol ‘ha soltado la bomba’ esta noche. “Al Madrid le da igual si Vinicius se marcha gratis en año y medio”, ha informado el presentador del programa. “Si acepta las condiciones que se le presentaron, renueva. Si no, se va”, ha añadido.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Pedrerol: “Al Madrid le da igual si Vinicius…” 

Pedrerol: “Al Madrid le da igual si Vinicius…” 

Edu: “Hay que ser justos con Dembélé”

Edu: “Hay que ser justos con Dembélé”

Forjado a fuego - Los herreros tienen que usar una nueva aptitud: su memoria

Los herreros ponen a prueba su memoria: tienen que copiar una hoja viéndola solo una vez

Aprender a sobrevivir en Alaska: Denise Becker prueba su valentía sobre la moto de nieve
Momento destacado

Aprender a sobrevivir en Alaska: Denise Becker prueba su valentía sobre la moto de nieve

Marcos: “Vinicius podría….”  
Exclusiva de Marcos Benito 

Marcos: “Vinicius podría….”  

“El Madrid elegirá mañana a última hora si va a….”  
Información de José Luis Sánchez  

“El Madrid elegirá mañana a última hora si va a….”  

¿Volverá a faltar el Real Madrid a la gala del Balón de Oro?  

Vientos huracanados y temperaturas bajo cero: Chip y Agnes buscan refugio para sobrevivir
Momento destacado

Vientos huracanados y temperaturas bajo cero: Chip y Agnes buscan refugio para sobrevivir

Bajo vientos huracanados y un frío extremo, Chip y Agnes luchan por sobrevivir en un refugio.

La historia del speedway estadounidense en un solo garaje

Encontramos la historia del speedway estadounidense en un solo garaje

"El mejor portero de España no le vale a De La Fuente"

"El mejor portero de España no le vale a De La Fuente"

Juanfe Sanz: "Si el Mundial se jugase mañana, Joan García no iba"

Juanfe Sanz: "Si el Mundial se jugase mañana, Joan García no iba"

Publicidad