A partir de las 10h00
Duelo de gigantes en el Frontón de Bilbao: este domingo, en Mega
Mega ofrece este domingo un enfrentamiento de altura desde el Frontón Club Deportivo de Bilbao, donde dos parejas de primer nivel se baten en una intensa 4ª jornada del campeonato.
Publicidad
Este domingo, 14 de diciembre, los aficionados a la pelota a mano tienen una cita en MEGA con la emisión del partido celebrado el pasado viernes 12 en el Frontón Club Deportivo de Bilbao.
El encuentro corresponde a la 4ª jornada y enfrentó a dos parejas de primer nivel del campeonato: Altuna III-Ezkurdia contra Larrazabal-Mariezkurrena II.
Una nueva oportunidad para disfrutar del mejor juego en uno de los frontones más emblemáticos del País Vasco, con deportistas que actualmente se disputan las primeras posiciones de la competición.
Publicidad