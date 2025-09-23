Edu: “Hay que ser justos con Dembélé”

Ousmane Dembélé ha sido galardonado con el Balón de Oro 2025, un premio que ha generado polémica en el plató de El Chiringuito. Sin embargo, Edu Aguirre se ha mostrado muy claro con el francés, defendiéndole ante los tertuliano pro Lamine. El redactor puso los puntos sobre las íes acerca del premio, “hay que ser justos, Dembélé lo ha ganado todo”, afirmaba en plató.