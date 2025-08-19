Desafío en la arena

La emoción y las lágrimas se apoderan de los concursantes de Desafío en la arena con el nuevo reto

La competición de Desafío en la arena sigue su curso y los concursantes deben afrontar una prueba llena de recuerdos y emociones.

Desafío en la arena

Los 10.000 dólares para el ganador de Desafío en la arena esperan dueño. Una nueva jornada en la Bahía de Fundy ha reunido a los supervivientes del concurso en una competición que cada día que pasa se convierte en más exigente. La prueba que deben afrontar en esta ocasión está llena de desafíos emocionales.

Lo que el jurado ha pedido a los concursantes es que elaboren una escultura homenaje a una persona que haya influido en la vida de cada uno de ellos. La mayoría se ha propuesto homenajear a sus madres o a sus hijos y eso hace que afloren los sentimientos. Se trata de una prueba que tiene mucho de psicológica y que hace que los concursantes no sólo tengan que luchar contra el reloj, sino contra sus propias emociones.

La gran pesadilla de los concursantes de Desafío en la arena: los derrumbes

Los jueces deben eliminar al primer equipo de Desafío en la arena tras una dura competición

Ha llegado el momento de conocer al primer ganador mundial de Desafío en la arena

Después de numerosos programas, sólo quedan dos parejas de concursantes finalistas de 'Desafío en la arena'. ¿Quién será el ganador final?

Rayos y truenos obligan a la organización a suspender la prueba de Desafío en la arena antes de tiempo

