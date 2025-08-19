"A miembros importantes del Atleti les sorprendió el cambio de Julián"

Sigue el lío con Julián Alvarez después de que Simeone le sacara del terreno de juego en el minuto 82 con el resultado 1-1 ante el Espanyol. Tras la información este lunes de Iñaki Villalón: "Julián está decepcionado con Simeone por el cambio", esta noche Álex Silvestre ha desvelado en exclusiva lo siguiente: "A miembros importantes del Atleti les sorprendió el cambio del argentino".