La gran pesadilla de los concursantes de Desafío en la arena: los derrumbes

¿Qué hay más típico en la arena que hacer un castillo? Eso es lo que la mayoría de concursantes ha elaborado en un desafío lleno de derrumbes de arena.

En esta ocasión el reto al que se deben enfrentar los concursantes de 'Desafío en la arena' es la altura. Habitualmente trabajan con tres niveles de encofrado, pero para esta ocasión, los organizadores han preparado cuatro. Eso significa mucha más altura y, por consiguiente, mucho más riesgo de que la escultura se venga abajo.

A pesar de los esfuerzos de los participantes por compactar bien la arena, cuando llega el momento de sacar las cajas del encofrado, muchos de los castillos que se han construido se vienen abajo. Eso significa que deben empezar de nuevo y, en algunos casos, modificar la idea inicial.

Los jueces deben eliminar al primer equipo de Desafío en la arena tras una dura competición

Ha llegado el momento de conocer al primer ganador mundial de Desafío en la arena

Rayos y truenos obligan a la organización a suspender la prueba de Desafío en la arena antes de tiempo

La tensión entre los equipos aumenta con el paso de las horas y la llegada de la marea

