La gran pesadilla de los concursantes de Desafío en la arena: los derrumbes

En esta ocasión el reto al que se deben enfrentar los concursantes de 'Desafío en la arena' es la altura. Habitualmente trabajan con tres niveles de encofrado, pero para esta ocasión, los organizadores han preparado cuatro. Eso significa mucha más altura y, por consiguiente, mucho más riesgo de que la escultura se venga abajo.

A pesar de los esfuerzos de los participantes por compactar bien la arena, cuando llega el momento de sacar las cajas del encofrado, muchos de los castillos que se han construido se vienen abajo. Eso significa que deben empezar de nuevo y, en algunos casos, modificar la idea inicial.