El debate del partido del Villarreal y Barça en Miami está más candente que nunca. El Real Madrid emitió en el día de ayer un comunicado mostrando su rechazo sobre la disputa del encuentro en Estados Unidos.

Álex Silvestre ha informado sobre la postura del Atlético de Madrid: "El Atleti está a favor de que el Villarreal-Barça se juegue en Miami".