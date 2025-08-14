Ha llegado el momento de conocer al primer ganador mundial de Desafío en la arena

La lucha por hacerse con los 10.000 dólares de premio final de Desafío en la arena está a un sólo paso de decidirse. Dos parejas, las formadas por Abe y Sue y la que componen Dan y Jovi, luchan por convertirse en los primeros ganadores mundiales del concurso y hacerse con semejante cantidad de dinero.

La temática para esta escultura final es libre pero con la idea de reflejar lo que se ha vivido en estos días de concurso. Ambas parejas han luchado a muerte por captar la originalidad, la esencia y la espectacularidad de los jueces y estos han tomado una decisión.