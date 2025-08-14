Desafío en la arena

Ha llegado el momento de conocer al primer ganador mundial de Desafío en la arena

Después de numerosos programas, sólo quedan dos parejas de concursantes finalistas de 'Desafío en la arena'. ¿Quién será el ganador final?

La lucha por hacerse con los 10.000 dólares de premio final de Desafío en la arena está a un sólo paso de decidirse. Dos parejas, las formadas por Abe y Sue y la que componen Dan y Jovi, luchan por convertirse en los primeros ganadores mundiales del concurso y hacerse con semejante cantidad de dinero.

La temática para esta escultura final es libre pero con la idea de reflejar lo que se ha vivido en estos días de concurso. Ambas parejas han luchado a muerte por captar la originalidad, la esencia y la espectacularidad de los jueces y estos han tomado una decisión.

Rayos y truenos obligan a la organización a suspender la prueba de Desafío en la arena antes de tiempo

La tensión entre los equipos aumenta con el paso de las horas y la llegada de la marea

La lucha por los 10.000 dólares de premio final en 'Desafío en la arena' dispara la tensión entre los participantes.

Un tipo de arena negra causa numerosos problemas a las concursantes de 'Desafío en la arena'

Las razones de los jueces de 'Desafío en la arena' para eliminar al primer equipo del concurso

