Un tipo de arena negra causa numerosos problemas a las concursantes de 'Desafío en la arena'

La nueva prueba de 'Desafío en la arena' consiste en construir unas esculturas relacionadas con algo que se pueda encontrar en las profundidades del mar. Con esa premisa, los concursantes se ponen manos a la obra para elaborar sus esculturas de arena en un tiempo récord, antes de que la marea lo arruine todo.

El día ha salido con niebla y la dificultad para llevar a cabo el desafío es mayor cuando algunos de los concursantes, como Sandy y Sharon se arriesgan a utilizar arena negra en sus construcciones. La arena negra es más pesada que la normal y cuando retiran las maderas de la base de la escultura, se produce lo inevitable: un derrumbe que puede arruinar por completo su participación en el concurso.