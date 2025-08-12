La tensión entre los equipos aumenta con el paso de las horas y la llegada de la marea

Cada jornada es una verdadera lucha por evitar caer eliminados en 'Desafío en la arena'. Todo ello, sumado alas prisas por tener que terminar una gran escultura de arena en menos de seis horas, dispara la tensión entre los participantes del consurso.

En esta ocasión, los participantes han encontrado una pieza arqueológica en sus puestos de trabajo y deben realizar una escultura relacionada con esa pieza. La imaginación es libre, pero las esculturas deben impresionar a los jueces y ajustarse a la temática, por lo que es muy importante elegir un tema adecuado. Cuando varios equipos compiten a muerte por el mismo objetivo y se encuentran tan juntos unos de otros, la tensión aflora a las primeras de cambio.