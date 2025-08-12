Desafío en la arena

La tensión entre los equipos aumenta con el paso de las horas y la llegada de la marea

La lucha por los 10.000 dólares de premio final en 'Desafío en la arena' dispara la tensión entre los participantes.

Cada jornada es una verdadera lucha por evitar caer eliminados en 'Desafío en la arena'. Todo ello, sumado alas prisas por tener que terminar una gran escultura de arena en menos de seis horas, dispara la tensión entre los participantes del consurso.

En esta ocasión, los participantes han encontrado una pieza arqueológica en sus puestos de trabajo y deben realizar una escultura relacionada con esa pieza. La imaginación es libre, pero las esculturas deben impresionar a los jueces y ajustarse a la temática, por lo que es muy importante elegir un tema adecuado. Cuando varios equipos compiten a muerte por el mismo objetivo y se encuentran tan juntos unos de otros, la tensión aflora a las primeras de cambio.

La tensión entre los equipos aumenta con el paso de las horas y la llegada de la marea

Un tipo de arena negra causa numerosos problemas a las concursantes de 'Desafío en la arena'

Las razones de los jueces de 'Desafío en la arena' para eliminar al primer equipo del concurso

Un pulpo emergiendo de las profundidades se lleva el premio en la bahía de Fundy

Abe y Sue son los sorprendidos ganadores de esta jornada en 'Desafío en la arena' con su escultura de un pulpo emergiendo de las profundidades.

