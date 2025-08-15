Los jueces deben eliminar al primer equipo de Desafío en la arena tras una dura competición

Una nueva edición de desafío en lz arena está en marcha. Los concursantes vuelven a enfrentarse al reto de elaborar esculturas de arena en apenas 6 horas antes de que la enorme marea de la Bahía de Fundy se trague sus creaciones.

Los jueces repasan las esculturas de todos y cada uno de los participantes. Se les ha pedido que hagan algo que les defina como personas y como equipo y todos ellos han puesto lo mejor de sí mismos para sorprender a los jueces. Desde un rey guerrero azteca, hasta la construcción llena de arcos de Amazing Walter y Christy. Ahora es tarea de los jueces tomar su primera gran decisión.