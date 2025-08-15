Momento destacado
Los jueces deben eliminar al primer equipo de Desafío en la arena tras una dura competición
El nivel técnico de los concursantes de Desafío en la arena es tremendamente alto y los jueces deben tomar una difícil decisión: eliminar a la primera pareja.
Una nueva edición de desafío en lz arena está en marcha. Los concursantes vuelven a enfrentarse al reto de elaborar esculturas de arena en apenas 6 horas antes de que la enorme marea de la Bahía de Fundy se trague sus creaciones.
Los jueces repasan las esculturas de todos y cada uno de los participantes. Se les ha pedido que hagan algo que les defina como personas y como equipo y todos ellos han puesto lo mejor de sí mismos para sorprender a los jueces. Desde un rey guerrero azteca, hasta la construcción llena de arcos de Amazing Walter y Christy. Ahora es tarea de los jueces tomar su primera gran decisión.
