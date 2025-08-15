El tertuliano, más contundente que nunca
Balboa no entiende las críticas a Mastantuono
"Qué triste que, para algunos, Mastantuono no pueda decir lo que piense"
Franco Mastantuono ha sido presentado como jugador del Real Madrid en el día de hoy. Durante la rueda de prensa, el argentino ha asegurado que Leo Messi es el mejor jugador del mundo, declaración que ha abierto la polémica.
Javi Balboa se ha mostrado incrédulo en plató argumentando que Franco no ha dicho nada grave y que no entiende las críticas que está recibiendo.
