El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

El tertuliano, más contundente que nunca

Balboa no entiende las críticas a Mastantuono

"Qué triste que, para algunos, Mastantuono no pueda decir lo que piense"

Balboa no entiende las críticas a Mastantuono

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Franco Mastantuono ha sido presentado como jugador del Real Madrid en el día de hoy. Durante la rueda de prensa, el argentino ha asegurado que Leo Messi es el mejor jugador del mundo, declaración que ha abierto la polémica.

Javi Balboa se ha mostrado incrédulo en plató argumentando que Franco no ha dicho nada grave y que no entiende las críticas que está recibiendo.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Balboa no entiende las críticas a Mastantuono

Balboa no entiende las críticas a Mastantuono

Trofeo Desafío en la arena

Ha llegado el momento de conocer al primer ganador mundial de Desafío en la arena

Josep Pedrerol

Josep Pedrerol vuelve este domingo con grandes novedades a 'El Chiringuito de Jugones', el programa líder de la noche deportiva, en Mega

"El Atleti está a favor de que el Villarreal-Barça se juegue en Miami"
Información Álex Silvestre

"El Atleti está a favor de que el Villarreal-Barça se juegue en Miami"

Desafío en la arena
Momento destacado

Rayos y truenos obligan a la organización a suspender la prueba de Desafío en la arena antes de tiempo

Lobo Carrasco se rinde a Mbappé
Esto no te lo esperabas...

Lobo Carrasco se rinde a Mbappé

"El único que puede enfrentarse a Lamine es Mbappé"

Desafío en la arena
Momento destacado

La tensión entre los equipos aumenta con el paso de las horas y la llegada de la marea

La lucha por los 10.000 dólares de premio final en 'Desafío en la arena' dispara la tensión entre los participantes.

"No podemos normalizarlo"

"No podemos normalizarlo"

Desafío en la arena

Un tipo de arena negra causa numerosos problemas a las concursantes de 'Desafío en la arena'

Desafío en la arena

Las razones de los jueces de 'Desafío en la arena' para eliminar al primer equipo del concurso

Publicidad