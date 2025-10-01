"Lamine está contento y de acuerdo con Flick"

Tras las incertidumbres entre el delantero del equipo blaugrana y el míster alemán, José Álvarez sale a desvelar informaciones que dejan algo más tranquila a la afición culé. En Rueda de Prensa el técnico del Barça hizo referencia a que Lamine debe seguir trabajando y por parte del jugador, todo está en orden, según José Álvarez.