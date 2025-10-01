El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Informa José Álvarez en El Chiringuito

"Lamine está contento y de acuerdo con Flick"

El tertuliano José Álvarez, afirma en El Chiringuito que el jugador barcelonista le da la razón al entrenador actual del FC Barcelona, Hansi Flick.

"Lamine está contento y de acuerdo con Flick"

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Tras las incertidumbres entre el delantero del equipo blaugrana y el míster alemán, José Álvarez sale a desvelar informaciones que dejan algo más tranquila a la afición culé. En Rueda de Prensa el técnico del Barça hizo referencia a que Lamine debe seguir trabajando y por parte del jugador, todo está en orden, según José Álvarez.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

"Lamine está contento y de acuerdo con Flick"

"Lamine está contento y de acuerdo con Flick"

Brutal cara a cara por Mastantuono en El Chiringuito

Brutal cara a cara por Mastantuono en El Chiringuito

Forjado a fuego - Los campeones de Forjado a fuego se enfrentan entre sí

Los campeones de Forjado a fuego se enfrentan entre sí: el encapsulado no es nada fácil

Soplado a fuego - Lámparas hechas de vidrio soplado: los artistas nos iluminan con sus creaciones originales
Momento destacado

Lámparas hechas de vidrio soplado: los artistas nos iluminan con sus creaciones originales

Cole Sturgis afronta en soledad la vida en Thorne Bay después de que el fuego destruyera la casa flotante de su vecino
Momento destacado

Cole Sturgis afronta en soledad la vida en Thorne Bay después de que el fuego destruyera la casa flotante de su vecino

Edu Aguirre: "El Atleti no te mete 5 sólo por juego"
Contundente opinión de Edu Aguirre

Edu Aguirre: "El Atleti no te mete 5 sólo por juego"

La reflexión del tertuliano sobre el derbi madrileño no ha pasado desapercibida en el programa de esta noche de 'El Chiringuito'.

¿Es la actitud el verdadero problema del Real Madrid?
Tensión en el plató de 'El Chiringuito'

¿Es la actitud el verdadero problema del Real Madrid?

Los tertulianos, Edu Aguirre y Cristóbal Soria, protagonizan un debate sobre ¿cuál es el problema del Real Madrid?.

Forjado a fuego - visita otros talleres para captar nuevas técnicas

Forjado a fuego visita otros talleres para captar nuevas técnicas

Solpado a fuego - Primer reto de Soplado a fuego: crear una pieza de vidrio personal inspirada en una foto con valor sentimental

Primer reto de Soplado a fuego: crear una pieza de vidrio personal inspirada en una foto con valor sentimental

Primer reto de Forjado a fuego

Así funciona Soplado a fuego: el programa en el que los artistas del vidrio mostrarán todas sus hablilidades

Publicidad