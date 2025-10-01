Informa José Álvarez en El Chiringuito
"Lamine está contento y de acuerdo con Flick"
El tertuliano José Álvarez, afirma en El Chiringuito que el jugador barcelonista le da la razón al entrenador actual del FC Barcelona, Hansi Flick.
Tras las incertidumbres entre el delantero del equipo blaugrana y el míster alemán, José Álvarez sale a desvelar informaciones que dejan algo más tranquila a la afición culé. En Rueda de Prensa el técnico del Barça hizo referencia a que Lamine debe seguir trabajando y por parte del jugador, todo está en orden, según José Álvarez.
