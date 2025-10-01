Mega sigue líder en septiembre con El Chiringuito de Jugones y es la temática masculina líder del Prime Time y el Late Night

En el mes de septiembre, Mega ha vuelto a destacar gracias a sus programas más vistos.

Mega (1,4%) es la temática masculina líder del Prime Time (1,3%) y el Late Night (3,3%), franja en la que vuelve a alcanzar sus mejores registros gracias a El Chiringuito de Jugones, que sigue líder un mes más.

El programa dirigido por Josep Pedrerol alcanza su mejor septiembre 3 años con una media de 164.000 seguidores, un 4,2% y 552.000 espectadores únicos.

Entre lo más visto del canal, se encuentra Batalla de restaurantes (168.000 y 1,7%) y también Vida bajo cero (108.000 y 1,4%).

Por la tarde o por la noche, sintonizar Mega es la actividad favorita de nuestros seguidores.