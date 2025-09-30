Tensión en el plató de 'El Chiringuito'
¿Es la actitud el verdadero problema del Real Madrid?
Los tertulianos, Edu Aguirre y Cristóbal Soria, protagonizan un debate sobre ¿cuál es el problema del Real Madrid?.
Publicidad
Edu Aguirre y Cristóbal Soria protagonizan un cara a cara muy intenso para debatir cual es el problema del equipo blanco. Mientras que el primero dice que se trata de un problema de actitud, el segundo niega que esto sea así y asegura que esto ha pasado con más jugadores del equipo.
Publicidad