Tensión en el plató de 'El Chiringuito'

¿Es la actitud el verdadero problema del Real Madrid?

Los tertulianos, Edu Aguirre y Cristóbal Soria, protagonizan un debate sobre ¿cuál es el problema del Real Madrid?.

El Chiringuito
Publicado:

Edu Aguirre y Cristóbal Soria protagonizan un cara a cara muy intenso para debatir cual es el problema del equipo blanco. Mientras que el primero dice que se trata de un problema de actitud, el segundo niega que esto sea así y asegura que esto ha pasado con más jugadores del equipo.

Edu Aguirre: "El Atleti no te mete 5 sólo por juego"

¿Es la actitud el verdadero problema del Real Madrid?

La afición culé sale ilusionada de Montjuïc
Tras la victoria ante la Real Sociedad y la derrota del Madrid

La afición culé sale ilusionada de Montjuïc

El Chiringuito de Jugones ha presenciado la salida del estadio blaugrana (por el momento), a través del micrófono de Marc Núñez, quién ha preguntado a los barcelonistas sobre la situación del equipo.

"Xabi Alonso cambia a Güler porque es lo fácil"

Edu: “Baño del Atleti al Real Madrid”

