Forjado a fuego visita otros talleres para captar nuevas técnicas

A lo largo de los años han pasado por nuestra casa centenares de herreros. Ahora, por primera vez, nosotros vamos a la suya. Rastreamos las mejores fraguas y los mejores forjadores.

Nos gusta ver los estilos y técnicas únicas que han aprendido en sus talleres locales.

En ellos tienen este pensamiento: si quieres algo te lo tienes que construir tú mismo. Sobre todo si no tienes cerca ningún sitio donde comprar. Puedes hacer herramientas para los demás oficios y ser autosuficiente.

Grady Powell y David Baker visitan a Jeffery Funk, fundador, instructor y herrero de la nueva escuela agraria. Para él lo más importante es la función, fabricar herramientas que funcionen y bien.

Montana es famosa por sus montañas y bosques, y la madera ha sido durante décadas una de las principales industrias del estado. Por eso deben construir un endedor, para rajar troncos, fabricar tablones para serrar o para hacer astillas.

¿Cómo les irá también a nuestros jueces en una forja que no es la nuestra?