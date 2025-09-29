Forjado a Fuego

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Forjado a fuego visita otros talleres para captar nuevas técnicas

El objetivo es construir las hojas con lo que aprendan del estilo local.

Forjado a fuego - visita otros talleres para captar nuevas técnicas

Publicidad

mega
Publicado:

A lo largo de los años han pasado por nuestra casa centenares de herreros. Ahora, por primera vez, nosotros vamos a la suya. Rastreamos las mejores fraguas y los mejores forjadores.

Nos gusta ver los estilos y técnicas únicas que han aprendido en sus talleres locales.

En ellos tienen este pensamiento: si quieres algo te lo tienes que construir tú mismo. Sobre todo si no tienes cerca ningún sitio donde comprar. Puedes hacer herramientas para los demás oficios y ser autosuficiente.

Grady Powell y David Baker visitan a Jeffery Funk, fundador, instructor y herrero de la nueva escuela agraria. Para él lo más importante es la función, fabricar herramientas que funcionen y bien.

Montana es famosa por sus montañas y bosques, y la madera ha sido durante décadas una de las principales industrias del estado. Por eso deben construir un endedor, para rajar troncos, fabricar tablones para serrar o para hacer astillas.

¿Cómo les irá también a nuestros jueces en una forja que no es la nuestra?

Mega» Programas» Forjado a Fuego» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Edu Aguirre: "El Atleti no te mete 5 sólo por juego"

Edu Aguirre: "El Atleti no te mete 5 sólo por juego"

¿Es la actitud el verdadero problema del Real Madrid?

¿Es la actitud el verdadero problema del Real Madrid?

Forjado a fuego - visita otros talleres para captar nuevas técnicas

Forjado a fuego visita otros talleres para captar nuevas técnicas

Solpado a fuego - Primer reto de Soplado a fuego: crear una pieza de vidrio personal inspirada en una foto con valor sentimental
Momento destacado

Primer reto de Soplado a fuego: crear una pieza de vidrio personal inspirada en una foto con valor sentimental

Primer reto de Forjado a fuego
Momento destacado

Así funciona Soplado a fuego: el programa en el que los artistas del vidrio mostrarán todas sus hablilidades

Jessie Holmes inicia la temporada de trampeo en Alaska para confeccionar un gorro a un amiga
Momento destacado

Jessie Holmes inicia la temporada de trampeo en Alaska para confeccionar un gorro a un amiga

El invierno llega a Alaska y Jessie Holmes vuelve al trampeo con un propósito personal: confeccionar un gorro a una amiga.

La afición culé sale ilusionada de Montjuïc
Tras la victoria ante la Real Sociedad y la derrota del Madrid

La afición culé sale ilusionada de Montjuïc

El Chiringuito de Jugones ha presenciado la salida del estadio blaugrana (por el momento), a través del micrófono de Marc Núñez, quién ha preguntado a los barcelonistas sobre la situación del equipo.

"Xabi Alonso cambia a Güler porque es lo fácil"

"Xabi Alonso cambia a Güler porque es lo fácil"

Edu: “Baño del Atleti al Real Madrid”

Edu: “Baño del Atleti al Real Madrid”

Forjado a fuego - La herrería se convierte en un casino: la ruleta les da las pautas a seguir

La herrería se convierte en un casino: la ruleta les da las pautas a seguir

Publicidad