El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

El inicio más duro de Edu Aguirre

Edu: “Baño del Atleti al Real Madrid”

El conjunto rojiblanco le hace una ‘manita’ a los de Xabi Alonso en el derbi madrileño

Edu: “Baño del Atleti al Real Madrid”

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Tras la debacle del Real Madrid en el Metropolitano, Edu Aguirre ha dado comienzo a un programa de El Chiringuito, con un discurso muy duro. “Gabinete de urgencia”, comenzaba Edu, el discurso. El hoy presentador del programa a halagado el papel de los jugadores rojiblancos, en especial con Julián Alvarez, “hoy ha demostrado que los grande jugadores aparecen en los momentos importantes”. Además, se ha mostrado muy crítico con la plantilla blanca, ya que considera que “o Xabi tiene mano dura, o el vestuario se le va de las manos”, ha considerado.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

"Xabi Alonso cambia a Güler porque es lo fácil"

"Xabi Alonso cambia a Güler porque es lo fácil"

Edu: “Baño del Atleti al Real Madrid”

Edu: “Baño del Atleti al Real Madrid”

Forjado a fuego - La herrería se convierte en un casino: la ruleta les da las pautas a seguir

La herrería se convierte en un casino: la ruleta les da las pautas a seguir

Andy y Denise construyen un trimarán, una casa flotante solar para navegar por Alaska
Momento destacado

Andy y Denise construyen un trimarán, una casa flotante solar para navegar por Alaska

Especial ‘El Chiringuito de Jugones’ por el primer Derbi de la temporada, mañana en Mega, con Josep Pedrerol
A partir de las 00:00 horas

Especial El Chiringuito de Jugones por el primer Derbi de la temporada, este sábado en Mega, con Josep Pedrerol

Este lunes se estrena en Mega Soplado a fuego, el programa donde el vidrio se convierte en arte
A partir de las 19:00 horas

Este lunes se estrena en Mega Soplado a fuego, el programa donde el vidrio se convierte en arte

Llega a Mega Soplado a fuego, donde los maestros del vidrio compiten contra el tiempo, el calor y su propia creatividad.

Jota Jordi: "De La Fuente tiene que darle las gracias a Flick"
El tertuliano habla sobre el seleccionador nacional

Jota Jordi: "De La Fuente tiene que darle las gracias a Flick"

Kike Fernández: Los tertulianos Jota Jordi y José Luis Sánchez están de acuerdo por primera vez durante el programa

Forjado a fuego - Los armeros buscan inspiración en la Guerra de Secesión

Los armeros construyen una hoja clave en la Guerra de Secesión

Keenan, el más pequeño de los Dewilde, logra capturar truchas en un lago en su primera salida invernal

Keenan, el más pequeño de los Dewilde, logra capturar truchas por primera vez en un lago

"Moraleja: hay que quejarse"

"Moraleja: hay que quejarse"

Publicidad