Edu: “Baño del Atleti al Real Madrid”

Tras la debacle del Real Madrid en el Metropolitano, Edu Aguirre ha dado comienzo a un programa de El Chiringuito, con un discurso muy duro. “Gabinete de urgencia”, comenzaba Edu, el discurso. El hoy presentador del programa a halagado el papel de los jugadores rojiblancos, en especial con Julián Alvarez, “hoy ha demostrado que los grande jugadores aparecen en los momentos importantes”. Además, se ha mostrado muy crítico con la plantilla blanca, ya que considera que “o Xabi tiene mano dura, o el vestuario se le va de las manos”, ha considerado.