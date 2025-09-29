Soplado a fuego

Momento destacado

Primer reto de Soplado a fuego: crear una pieza de vidrio personal inspirada en una foto con valor sentimental

Una escultura que se pueda sostener por sí misma o un jarrón de mariposas inspirado en Venecia son algunas de las creaciones que surgen de sus propias fotografías.

El primer reto de Soplado a fuego exige demostrar un montón de habilidades y tiene como base de partida un recuerdo personal de cada uno de los participantes.

Tienen que crear una pieza inspirada en una foto que pidieron llevar al programa, y que debe reflejar una emoción y significar algo para ellos.

Momo, por ejemplo, lleva una foto familiar y va a hacer un daruma como agradecimiento a las personas que le han apoyado a lo largo de su vida. Y Annette quiere llevar un retrato suyo en Venecia al vidrio, con un jarrón de mariposas.

Se evalúa su técnica, cómo cumplen el encargo creativo y la creatividad que demuestren.

El reto está supervisado por unos jueces, cuya contribución al arte y la docencia del vidrio son reconocidos en todo el mundo, como son Katherine Gray y Chris Taylor, como juez invitado.

Durante seis horas y a contrarreloj, usan su fotografía como inspiración para crear una obra que les identifique. ¿Conseguiremos ver reflejado su alma en el vidrio?

