Tras la victoria ante la Real Sociedad y la derrota del Madrid
La afición culé sale ilusionada de Montjuïc
El Chiringuito de Jugones ha presenciado la salida del estadio blaugrana (por el momento), a través del micrófono de Marc Núñez, quién ha preguntado a los barcelonistas sobre la situación del equipo.
Publicidad
Entre las respuestas de los fans blaugranas se encontraban: "Nosotros este año la Champions, el Real Madrid no juega a nada, Lamine Yamal ha vuelto...". La ilusión de los seguidores del Barça de Flick se refleja en las palabras y rostros de éstos a la salida del estadio tras el encuentro liguero FC Barcelona vs Real Sociedad.
Publicidad