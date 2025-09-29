El Chiringuito de Jugones

Tras la victoria ante la Real Sociedad y la derrota del Madrid

La afición culé sale ilusionada de Montjuïc

El Chiringuito de Jugones ha presenciado la salida del estadio blaugrana (por el momento), a través del micrófono de Marc Núñez, quién ha preguntado a los barcelonistas sobre la situación del equipo.

Entre las respuestas de los fans blaugranas se encontraban: "Nosotros este año la Champions, el Real Madrid no juega a nada, Lamine Yamal ha vuelto...". La ilusión de los seguidores del Barça de Flick se refleja en las palabras y rostros de éstos a la salida del estadio tras el encuentro liguero FC Barcelona vs Real Sociedad.

Especial ‘El Chiringuito de Jugones’ por el primer Derbi de la temporada, mañana en Mega, con Josep Pedrerol
A partir de las 00:00 horas

Especial El Chiringuito de Jugones por el primer Derbi de la temporada, este sábado en Mega, con Josep Pedrerol

El Chiringuito de Jugones, el espacio que encabeza Josep Pedrerol, cubrirá con una edición especial el primer derbi de la temporada LaLiga EA Sports que enfrentará al Atlético de Madrid con el Real Madrid.

Este lunes se estrena en Mega Soplado a fuego, el programa donde el vidrio se convierte en arte
A partir de las 19:00 horas

Este lunes se estrena en Mega Soplado a fuego, el programa donde el vidrio se convierte en arte

Llega a Mega Soplado a fuego, donde los maestros del vidrio compiten contra el tiempo, el calor y su propia creatividad.

