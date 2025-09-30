Lámparas hechas de vidrio soplado: los artistas nos iluminan con sus creaciones originales

Para este reto los participantes tienen que crear una lámpara. Puede ser de mesa, una escultura luminosa o una pequeña lampara de araña.

Para llevar a cabo su proyecto tienen hornos para recoger el vidrio fundido, cañas para soplar el vidrio, pontiles para manipularlo y herramientas para moldear.

Para evaluarlo tienen a la juez residente Katherine Gray y, en este caso, el juez invitado es Jay Macdonell.

Los artistas tienen cuatro horas para presentar su obra de arte en vidrio soplado. Se evaluará el concepto, ejecución técnica y presentación general.

¿Listos para dejaros deslumbrar?