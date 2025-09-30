Soplado a fuego

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Lámparas hechas de vidrio soplado: los artistas nos iluminan con sus creaciones originales

Los sopladores mostrarán su inspiración sobre unas lámparas funcionales y decorativas.

Soplado a fuego - Lámparas hechas de vidrio soplado: los artistas nos iluminan con sus creaciones originales

Publicidad

mega
Publicado:

Para este reto los participantes tienen que crear una lámpara. Puede ser de mesa, una escultura luminosa o una pequeña lampara de araña.

Para llevar a cabo su proyecto tienen hornos para recoger el vidrio fundido, cañas para soplar el vidrio, pontiles para manipularlo y herramientas para moldear.

Para evaluarlo tienen a la juez residente Katherine Gray y, en este caso, el juez invitado es Jay Macdonell.

Los artistas tienen cuatro horas para presentar su obra de arte en vidrio soplado. Se evaluará el concepto, ejecución técnica y presentación general.

¿Listos para dejaros deslumbrar?

Mega» Programas» Soplado a fuego» Mejores momentos

Publicidad

Programas

"Lamine está contento y de acuerdo con Flick"

"Lamine está contento y de acuerdo con Flick"

Brutal cara a cara por Mastantuono en El Chiringuito

Brutal cara a cara por Mastantuono en El Chiringuito

Forjado a fuego - Los campeones de Forjado a fuego se enfrentan entre sí

Los campeones de Forjado a fuego se enfrentan entre sí: el encapsulado no es nada fácil

Soplado a fuego - Lámparas hechas de vidrio soplado: los artistas nos iluminan con sus creaciones originales
Momento destacado

Lámparas hechas de vidrio soplado: los artistas nos iluminan con sus creaciones originales

Cole Sturgis afronta en soledad la vida en Thorne Bay después de que el fuego destruyera la casa flotante de su vecino
Momento destacado

Cole Sturgis afronta en soledad la vida en Thorne Bay después de que el fuego destruyera la casa flotante de su vecino

Edu Aguirre: "El Atleti no te mete 5 sólo por juego"
Contundente opinión de Edu Aguirre

Edu Aguirre: "El Atleti no te mete 5 sólo por juego"

La reflexión del tertuliano sobre el derbi madrileño no ha pasado desapercibida en el programa de esta noche de 'El Chiringuito'.

¿Es la actitud el verdadero problema del Real Madrid?
Tensión en el plató de 'El Chiringuito'

¿Es la actitud el verdadero problema del Real Madrid?

Los tertulianos, Edu Aguirre y Cristóbal Soria, protagonizan un debate sobre ¿cuál es el problema del Real Madrid?.

Forjado a fuego - visita otros talleres para captar nuevas técnicas

Forjado a fuego visita otros talleres para captar nuevas técnicas

Solpado a fuego - Primer reto de Soplado a fuego: crear una pieza de vidrio personal inspirada en una foto con valor sentimental

Primer reto de Soplado a fuego: crear una pieza de vidrio personal inspirada en una foto con valor sentimental

Primer reto de Forjado a fuego

Así funciona Soplado a fuego: el programa en el que los artistas del vidrio mostrarán todas sus hablilidades

Publicidad