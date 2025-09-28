"Xabi Alonso cambia a Güler porque es lo fácil"

El Real Madrid llegaba al derbi madrileño como invicto. Xabi Alonso parecía que tenía todo en orden hasta que se topó con el Atleti. En el especial de este sábado, en el plató de El Chiringuito, Alfredo Duro y Edu Aguirre no coincidían en sus opiniones.

Alfredo no entendía mucho el cambio de Arda Güler y comentaba que Xabi quitaba al turco porque era lo más fácil, mientras que Edu le rebatía con lo siguiente: "Tiene mucha personalidad..."