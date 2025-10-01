Vida bajo cero

Un zorro aparece en el territorio de Sue Aikens y se ve obligada a seguirle

Cualquier animal fuera de lo común es motivo de alerta en la zona de Alaska en la que vive Sue.

En la región de Kavik, en Alaska, y a -27ºC, Sue Aikens sale en su automóvil a explorar la región cubierta de nieve.

Y se encuentra con un zorro. El animal es muy listo, corre mirando hacia atrás, como si la estuviera guiando. Y ella lo sigue.

Hasta que da con unas huellas de conejos. Quizás el zorro la guía hasta ellos. ¿Qué se trae entre manos?

Como buena superviviente, Sue, que lleva 24 años viviendo en esa zona, sin ver conejos ahí, por cierto, decide usar su parte racional e irse a casa a vestirse y salir con la protección que necesita.

El zorro la lleva a encontrar un montón de conejos. Y Sue aprovecha para comentar su idea de explorar el tema de la caza menor. A medida que hay más restricciones en la caza mayor, la supervivencia dice que tiene que proteger la caza menor.

Pero ¿cómo encontrará un conejo blanco en una tormenta de nieve?

