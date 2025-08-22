D'alessandro responde a los cánticos del Metropolitano contra el Madrid

El Atlético de Madrid ha celebrado su 'Noche de Bienvenida' en el Metropolitano para presentar la plantilla del primer equipo masculino y femenino. Sin embargo, el foco de la celebración ha estado en la grada por los cánticos contra el Madrid.

La mayoría de los jugadores colchoneros han saltado al escuchar el cántico, y Jorge D'alessandro se ha mostrado tajante ante la situación vivida en el Estadio Atlético.