¡Vaya 'palo'!

D'alessandro responde a los cánticos del Metropolitano contra el Madrid

"Qué falta de personalidad"

El Atlético de Madrid ha celebrado su 'Noche de Bienvenida' en el Metropolitano para presentar la plantilla del primer equipo masculino y femenino. Sin embargo, el foco de la celebración ha estado en la grada por los cánticos contra el Madrid.

La mayoría de los jugadores colchoneros han saltado al escuchar el cántico, y Jorge D'alessandro se ha mostrado tajante ante la situación vivida en el Estadio Atlético.

Josep Pedrerol defiende a Jauregizar

