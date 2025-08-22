Mucho ojo a esto del 'Boss'
Josep Pedrerol defiende a Jauregizar
"Ser del Athletic Club es un sentimiento: tiene más mérito que ser de Barça o Madrid"
El jugador del Athletic Club ha sido preguntado en rueda de prensa si ficharía por el Barça en caso de tener la oportunidad. Mikel se ha mostrado tajante asegurando que no lo haría.
Josep Pedrerol ha defendido al jugador león alegando que "ser del Athletic Club es un sentimiento, y tiene más mérito que ser del Barça o del Madrid.
