El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Mucho ojo a esto del 'Boss'

Josep Pedrerol defiende a Jauregizar

"Ser del Athletic Club es un sentimiento: tiene más mérito que ser de Barça o Madrid"

Josep Pedrerol defiende a Jauregizar

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

El jugador del Athletic Club ha sido preguntado en rueda de prensa si ficharía por el Barça en caso de tener la oportunidad. Mikel se ha mostrado tajante asegurando que no lo haría.

Josep Pedrerol ha defendido al jugador león alegando que "ser del Athletic Club es un sentimiento, y tiene más mérito que ser del Barça o del Madrid.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Josep Pedrerol defiende a Jauregizar

Josep Pedrerol defiende a Jauregizar

D'alessandro responde a los cánticos del Metropolitano contra el Madrid

D'alessandro responde a los cánticos del Metropolitano contra el Madrid

Desafío en la arena

Los jueces piden a los concursantes esculturas con una gran dificultad técnica

Así se encuentra el Camp Nou hoy en día
Vallas de seguridad, grúas, camiones...

Así se encuentra el Camp Nou hoy en día

Desafío en la arena
Momento destacado

El enorme reto de esculpir con arena blanda, la nueva pesadilla de Desafío en la arena

"No denunciaremos alineación indebida por Mastantuono"
Polémica en el Bernabéu

"No denunciaremos alineación indebida por Mastantuono"

Exclusiva de El Chiringuito con el presidente de Osasuna, Luis Sabalza.

Mbappé y Franco, ídolos del madridismo
Tras el debut liguero del Real Madrid

Mbappé y Franco, ídolos del madridismo

Vuelve la puerta 55

Desafío en la arena

La emoción y las lágrimas se apoderan de los concursantes de Desafío en la arena con el nuevo reto

"A miembros importantes del Atleti les sorprendió el cambio de Julián"

"A miembros importantes del Atleti les sorprendió el cambio de Julián"

Desafío en la arena

La gran pesadilla de los concursantes de Desafío en la arena: los derrumbes

Publicidad