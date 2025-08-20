Desafío en la arena

El enorme reto de esculpir con arena blanda, la nueva pesadilla de Desafío en la arena

No sólo el tiempo está en contra de los concursantes de Desafío en la arena, ahora también el tipo de arena pues para el reto que les piden los jueces no contarán con encofrados y deberán utilizar arena blanda.

En esta ocasión, los concursantes supervivientes de 'Desafío en la arena' deben utilizar todos los recursos a su alcance para sobrevivir al veredicto de los jueces. Por vez primera, no hay encofrados en la arena, por lo que las esculturas deberán hacerse con arena blanda.

Esto supone una complicación añadida al reto, pues se trata de arena más difícil de compactar, con la que hay que tener más cuidado con los posibles derrumbes y en la que hay que realizar la mayor cantidad posible de detalle en la escultura. Unos concursantes ha apostado por la altura, otros por la historia que contar. Ahora serán los jueces los que dictaminen quién sigue y quién se va a casa.

El nivel técnico de los concursantes de Desafío en la arena es tremendamente alto y los jueces deben tomar una difícil decisión: eliminar a la primera pareja.

