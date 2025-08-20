El enorme reto de esculpir con arena blanda, la nueva pesadilla de Desafío en la arena

En esta ocasión, los concursantes supervivientes de 'Desafío en la arena' deben utilizar todos los recursos a su alcance para sobrevivir al veredicto de los jueces. Por vez primera, no hay encofrados en la arena, por lo que las esculturas deberán hacerse con arena blanda.

Esto supone una complicación añadida al reto, pues se trata de arena más difícil de compactar, con la que hay que tener más cuidado con los posibles derrumbes y en la que hay que realizar la mayor cantidad posible de detalle en la escultura. Unos concursantes ha apostado por la altura, otros por la historia que contar. Ahora serán los jueces los que dictaminen quién sigue y quién se va a casa.