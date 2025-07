Pedrerol: "El Athletic que yo conozco no llora porque alguien se va"

El Caso Nico Williams está en uno de sus momento más calientes desde su inicio, tanto que Josep Pedrerol se ha sincerado en El Chiringuito con la audiencia. “Entiendo que en Bilbao estéis enfadados conmigo”, ha afirmado el presentador y director del programa. Además, añadía que le “molesta mucho porque soy muy fan del Athletic Club, pero no me gusta un Athletic que llora porque alguien se va”. Por otro lado, Pedrerol no quiso olvidarse de la mayor fortaleza del club de Bilbao y una filosofía que tanto ha agradado a los aficionados al fútbol, “me gusta cuando presume de lo que tiene, de lo que viene de la cantera”, ha añadido.