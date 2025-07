El emotivo homenaje de Mike: restaura un Camaro del 71 con el motor que le había vendido su amigo, recientemente fallecido

A tan solo tres semanas del inicio de la nueva temporada, Mike ha enviado a su equipo a casa y ha cerrado su taller con la llegada de la COVID. Está de los nervios: no tiene nada que hacer y pasa el tiempo recorriendo su terreno, lleno de viejos coches oxidados. "Aunque no hubiese nadie que comprase esos coches, los repararía igualmente. Los he coleccionado durante 40 años y quiero restaurarlos", asegura.

Entre todos los vehículos que guarda en su campa, hay uno que siempre ha sido su gran sueño: un Camaro de 1971. "Debo admitir que es un coche sexy", afirma.

Este modelo fue elegido como uno de los mejores coches del año en 1971. La segunda generación del Camaro fue lo más parecido a un Corvette… pero con asiento trasero. Hall decide restaurarlo poco a poco durante el confinamiento.

Tras varias semanas de cierres obligatorios, las restricciones empiezan a suavizarse y Avery se acerca al taller, pero Mike le deja claro que el Camaro no está en venta. Está dispuesto a gastar unos 80.000 euros para dejarlo perfecto, y le instala un motor muy especial: uno que le vendió su amigo Tom, fallecido recientemente.

Con el coche restaurado y el corazón lleno de recuerdos, Mike decide visitar a la mujer y los hijos de Tom para mostrarles el Camaro con el motor que su esposo le dejó. Sin lugar a duda, un momento muy emotivo.