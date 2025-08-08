Rust Valley Restorers

Un Diamond T de 1948 vuelve a la vida con un nuevo propósito

Mike y Avery visitan a su amigo Rob Drewitt, quien les suministra gasolina. Rob tiene un Diamond T de 1948, modelo 509, que recuperó de una granja en el norte de Dakota. A Mike le fascina la parte frontal del vehículo. "Es brutal", asegura Hall.

Diamond T fue fundada en Chicago en 1905 y se ganó una reputación por fabricar camionetas de alta calidad, resistentes y aptas para los trabajos más duros. Sin embargo, fueron sus guardabarros coronados por una rejilla llamativa los que hicieron que estos vehículos se ganaran el apodo de "el Cadillac de las camionetas".

Ahora que su empresa va a celebrar su 20 aniversario, el amigo de Mike y Avery quiere restaurar el camión. Su idea es pintarlo en gris y rojo. La cabina del vehículo se fabricó a partir de una Dodge 2500 de 2006, y el chasis fue acortado unos 25 centímetros para hacerlo más compacto.

