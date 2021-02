Mega estrena 'Sons of Liberty'

'Sons of Liberty' es una serie de History Channel sobre la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. La ficción cuenta con un elenco de lujo compuesto por Ben Barnes, Ryan Eggold, Michael Raymond-James, Rafe Spall, Henry Thomas, Marton Csokas, Emily Berrington y Dean Norris.



Ben Barnes ('Las crónicas de Narnia') será Sam Adams, un líder natural con carisma e inclinaciones hacia el vandalismo; Ryan Eggold ('The Blacklist') interpretará a Joseph Warren, un médico y hombre íntegro; Michael Raymond-James ('Once Upon a Time') dará vida a Paul Revere, un veterano que unirá fuerzas con Sam Adams; Rafe Spall ('Prometheus') será John Hancock, el hombre más rico de Boston; y Henry Thomas ('Gangs of New York') completa el elenco de protagonistas como John Adams, un abogado y el conservador e inteligente primo de Sam Adams.



Por su lado, Marton Csokas ('El señor de los anillos') será el general Thomas Gage, que es enviado para sofocar militarmente la rebelión; y Emily Berrington interpretará a Margaret Gage, su mujer. Además, Dean Norris ('Breaking Bad') dará vida a Benjamin Franklin.



SINOPSIS DE 'SONS OF LIBERTY'

'Sons of Liberty' se centra en las figuras de Sam Adams, John Adams, Paul Revere, John Hancock y Joseph Warren, un grupo de hombres que se alían en secreto para cambiar el curso de la historia y hacer de América una nación.



La miniserie, que contará con seis capítulos de una hora de duración, estará dirigida por Kari Skogland ('Boardwalk Empire'), escrita por Stephen David y David C. White, y producida por Russ McCarroll y Elaine Frontain Bryant.