Un restaurante italiano al borde de la quiebra: ¿tendrá salvación?

En esta zona de Nueva Jersey se ubica Da Mimmo, un restaurante familiar abierto hace seis meses por Melissa, madre de cinco hijos y policía retirada.

Ella es la gerente y propietaria junto con su marido, y sus tres hijos, Antonio, Vito y Vincent, también trabajan en el restaurante. El marido de Melissa también es inspector de policía y hace turnos dobles para sacar adelante las cuentas de Da Mimmo.

Melissa Fue policía durante 26 años, pero no sabe nada sobre restaurantes. La persona que mantiene el negocio a flote es Antonio, de 22 años, quien hace las pizzas, que además es el encargado de las dos cocinas y si no fuera por él, no seguiría abierto.

Francesca es la jefa de cocina y trabajar con ella no es fácil porque tiene bastante carácter. Es de decisiones contundentes. Fue a la escuela culinaria en Sicilia y ha abierto muchos restaurantes en Nueva Jersey. Lleva 21 años en este negocio, pero reconoce que Melissa y Antonio no saben nada de restaurantes.

Ella es la que coordina todo porque además la cocina no funciona bien últimamente y la comunicación entre ellos no es buena. Por eso necesitan ayuda. Porque Vito y Vincent están ausentes en el restaurante, no hacen nada, y Antonio está estresado porque tiene mucho trabajo.

Da Mimmo acumula casi 500 mil dólares de deuda y Melissa está pagando nóminas de su bolsillo. La situación es crítica.

Gordon Ramsay llega para salvar este restaurante y de paso una familia que tampoco destaca por sus éxitos.