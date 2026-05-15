Gordon Ramsay, decepcionado tras probar la comida de un caótico restaurante familiar de Nueva York

El chef Gordon Ramsay vuelve a ponerse al frente de Pesadilla en la cocina en su versión estadounidense, con nuevos capítulos inéditos. En esta ocasión, recorre distintos puntos de Estados Unidos, como Nueva York, para intentar rescatar negocios hosteleros en crisis como Bel Aire Diner, un restaurante familiar dirigido por dos hermanos, Kal y Peter, mal avenidos.

A Gordon le llama especialmente la atención que el local tenga una carta excesivamente amplia y con platos de alta cocina, aunque los clientes se quejan constantemente de la calidad de la comida. "Me siento como si estuviera en siete restaurantes distintos", le comenta a la camarera que lo atiende.

El chef decide probar varios platos del Bel Aire Diner, uno de ellos elaborado con un bogavante que él mismo saca directamente de la pecera del establecimiento ante el asombro de todos. Sin embargo, al degustar la comida, se llevará una gran decepción.