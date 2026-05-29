Gordon Ramsay se queda horrorizado al probar los platos de un restaurante familiar puertorriqueño

Gordon Ramsay viaja hasta Nueva York para ayudar a los dueños de un restaurante familiar puertorriqueño llamado El Cantito. Julio es el jefe de cocina y propietario del local, mientras que su hermana Debbie trabaja junto a él.

El restaurante ofrece comida basada en recetas familiares, pero tras la pandemia los clientes han dejado de ir. Julio está desesperado porque no gana lo suficiente para contratar camareros ni puede permitirse un friegaplatos. Tiene que hacerlo todo él mismo y está al borde del colapso.

Cuando Gordon llega al restaurante, lo primero que observa es que el local es muy lúgubre y no te transporta a Puerto Rico, una isla donde destacan los colores y los sabores.

Ramsay está allí para probar los platos que Julio prepara siguiendo las recetas de su madre y su abuela. Pide varios platos al camarero: bacalaítos, cebiche de langostinos y una empanada, entre otros. Pero, no puede comerse lo que le ponen porque todo está demasiado grasiento y los langostinos saben a congelado.

El propietario de El Cantito se desespera porque siente que todo le sale mal. Está muy desmotivado: dejó un importante puesto como director general en una empresa para abrir el restaurante y cumplir su sueño, pero si las cosas siguen así, tendrán que cerrar sus puertas. ¿Conseguirá Gordon ayudarles antes de que sea demasiado tarde?