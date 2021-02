Frank Martin debe transportar a una rica heredera, en 'Transporter'

"The General's Daughter"

Frank es enviado a Berlín, tras completar un ajetreado viaje a Marsella. Allí se le asigna el transporte y seguridad de Delia Weigert, una rica joven, a una casa de seguridad. Su padre, un ex general muy influyente en el ejército, ha vendido secretos militares. Delia corre ahora un grave peligro ya que un criminal alemán amenaza con secuestrarla. Con el enemigo cada vez más cerca, Frank debe conseguir que Delia embarque en un vuelo de vuelta a Estados Unidos, pero una traición que no esperaba coloca Delia en peligro de muerte.

"Trojan Horsepower"

El segundo capítulo de la serie comienza en Niza. Tras una fuga de presos, Frank conoce a Juliette. Más tarde, Dieter le presenta a Trina, que lo contrata para llevar un nuevo prototipo de motor ecológico inventado por su padre a tiempo para el Salón de París. Con Trina como pasajera, Frank se dirige a París, pero un asesino peligroso, conocido como "El Lobo", ha sido contratado para asesinarlo antes de que pueda completar su misión. Por desgracia, el prototipo, que se instala en el coche de Frank, emite una señal de GPS.