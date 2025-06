Después de tres días sin comer, Peter comienza a desesperarse por buscar comida

A sus 31 años, Peter necesita encontrar comida pronto. Es un tipo acostumbrado a cazar, pues es guía de caza, pero necesita encontrar algún animal y comienza a desesperarse. No oye ni el canto de un pájaro y, si no hay animales, no podrá cazar por muy bien que se le de. Los participantes del concurso tienen prohibido usar armas de fuego o arcos y Peter comienza a desesperarse.

Lleva tres días sin comer nada y comienza anotarlo. Cuando llevas tiempo sin alimentarte tu cuerpo empieza a notar los síntomas, la presión arterial disminuye y te vas sintiendo cada vez más cansado y débil, lo que te va quitando las ganas de cazar y buscar comida. Te metes en un círculo vicioso del que puede ser difícil salir. Ha visto setas por el camino, pero si son venenosas, puede ser mortal para él, así que deberá buscar otra cosa para sobrevivir.