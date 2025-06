Edu: “El Liverpool no quiere negociar con el Barça”

El FC Barcelona es uno de los protagonistas de este mercado de fichajes, teniendo a Luis Díaz como uno de sus principales rumores. Sin embargo, Edu Aguirre desvelaba esta noche en El Chiringuito que el conjunto red no está interesado en negociar por el delantero colombiano. “El Liverpool le ha cerrado la puerta a Luis Díaz para que vaya al Barça”, ha desvelado Edu Aguirre. “El conjunto red no se sienta a hablar con el FC Barcelona porque no está contento con otras operaciones”, ha añadido el redactor de El Chiringuito.