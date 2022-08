La fecha límite para la inscripción de los fichajes del Barça

La situación en 'Can Barça' no puede ser más delicada. Después de un verano lleno de fichajes, el conjunto blaugrana aún no ha inscrito a sus nuevas incorporaciones para el debut liguero de este fin de semana. Darío Montero ha adelantado que la fecha límite que fija el FC Barcelona para que los nuevos jugadores puedan ser alistados en la Liga sería mañana por la mañana. Si no es así no podrán jugar ante el Rayo Vallecano.