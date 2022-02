Edu Aguirre: "Benzema será titular ante el PSG"

¡Ya llegó el día! Menos de 24 horas para el partido más esperado de los octavos de Champions League. Real Madrid y Paris Saint Germain se verán las caras en el Parque de Los Príncipes en un choque de grandes estrellas.

Karim Benzema jugará como titular ante el PSG, como nos cuenta nuestro compañero Edu Aguirre desde París. Carlo Ancelotti tenía la duda de si el galo llegaría para el partido, y aunque no está al 100%, será titular. ¡Ojo a la exclusiva de Edu!