"Si el Madrid le ofrece la renovación a Carlo, se quedaría"

Una de las grandes incógnitas en el Real Madrid es la continuidad de Carlo Ancelotti al frente del equipo la próxima temporada, últimamente se rumorea mucho con su salida a la selección brasileña, sin embargo, Edu Aguirre ha informado hoy sobre la situación y ha afirmado que el italiano no ha firmada nada y que, si el Madrid le ofrece la renovación, firmaría y se quedaría. No obstante, también da el nombre que va en primera posición para ocupar el puesto de 'Carletto', si finalmente termina saliendo. Ese nombre no es otro que el de Xabi Alonso, actual entrenador del Bayern Leverkusen y que gusta mucho en el Santiago Bernabéu.