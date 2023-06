"El PSG no va a subastar a Mbappé porque Kylian solo quiere ir al Madrid"

Ayer Juanfe Sanz dio en exclusiva, en 'El Chiringuito' que el PSG pretende subastar a Kylian Mbappé este verano si el jugador finalmente decide no renovar y hay confirmado esa información desde Inglaterra. No obstante, Alfredo Duro cree que eso es algo imposible porque el francés únicamente quiere salir al Real Madrid. Además, afirma que Mbappé está renunciando a ganar una millonada al mandar la carta y negarse a renovar. En cuanto a fiarte o no de su palabra..."es que te tienes que fiar", asegura Alfredo.