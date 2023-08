Vinicius, lesionado de 4-6 semanas

Baja importante para el Real Madrid de Ancelotti. Vinicius tuvo que ser sustituido en el minuto 18 del partido contra el Celta de Vigo por lesión. El técnico italiano no se lo pensó dos veces y no quiso arriesgar con el brasileño, le cambió nada más verle con molestias. Edu Aguirre contó, en el plató de El Chiringuito, los partidos que se perderá Vinicius y no son buenas noticias para el Real Madrid. La estrella madridista estará de 4-6 semanas sin poder jugar.

Estos son los partidos que se perdería:

1. Madrid-Getafe, 2 de septiembre.

2. Madrid-Real Sociedad, 16 de septiembre.

3. Atleti-Madrid, 24 de septiembre.

4. Madrid-Las Palmas, 27 de septiembre.

En el mejor de los casos y siendo optimistas, volvería el 1 de octubre en el Girona-Madrid.

Si el Real Madrid no quiere arriesgar, podrá volver en un estado perfecto el 22 de octubre en el Sevilla-Madrid.