El programa más visto entre público masculino
¡MIÉRCOLES de SÚPERAUDIENCIA!
¡LÍDERES! ¡LÍDERES! ¡LÍDERES! ¡LÍDERES!
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Las noches de Champions de El Chiringuito de Jugones no defraudan. El programa de anoche, tras el FC Barcelona 0-2 Atlético de Madrid, ha cosechado un nuevo dato de audiencia espectacular. Ha sido el programa más visto entre el público masculino, registrando 710.000 espectadores únicos y con un 5,8% de share. Un programón con los tertulianos Fernando Sanz, Morales, Roncero, Lobo Carrasco, Jota Jordi, Cristóbal Soria, Damián, Juanma Rodríguez y Rafa Guerrero como protagonistas junto a Josep Pedrerol.
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