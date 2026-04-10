¡MIÉRCOLES de SÚPERAUDIENCIA!

Las noches de Champions de El Chiringuito de Jugones no defraudan. El programa de anoche, tras el FC Barcelona 0-2 Atlético de Madrid, ha cosechado un nuevo dato de audiencia espectacular. Ha sido el programa más visto entre el público masculino, registrando 710.000 espectadores únicos y con un 5,8% de share. Un programón con los tertulianos Fernando Sanz, Morales, Roncero, Lobo Carrasco, Jota Jordi, Cristóbal Soria, Damián, Juanma Rodríguez y Rafa Guerrero como protagonistas junto a Josep Pedrerol.