James Rodríguez habla con Edu Aguirre, en exclusiva, en 'Los amigos de Edu', este domingo en Mega

'Los amigos de Edu' ofrece, este domingo en Mega, una nueva entrevista exclusiva con una estrella mundial del fútbol. Edu Aguirre hablará en esta entrega con el colombiano y exmadridista, James Rodríguez.

Al finalizar la conversación, 'El Chiringuito de Jugones', con Josep Pedrerol al frente, analizará toda la información y detalles que surjan en torno a la conversación de la estrella colombiana con Edu Aguirre.

Una estrella colombiana en México

El actual jugador del Club León de la Liga MX, la Primera División mexicana, recibe a Edu Aguirre para explicar con todo detalle cómo ha sido su vida personal y profesional, desde que comenzó a jugar hasta la actualidad. James recuerda que "con 16 años me reventaban jugando en Argentina". Tras su salto a Europa explica que "el City y el PSG ofrecían mucho dinero por mí", pero, finalmente, su fichaje se fraguó con el equipo merengue: "Florentino me dijo: ¿Qué quieres gloria o plata? Por eso fiché por el Madrid", recuerda.

Respecto a la máxima competición latinoamericana de selecciones, en la que su combinado nacional, 'la Tricolor', perdió frente a la albiceleste de Messi, plantea una gran duda: "Argentina ganó la final de la Copa América por cosas externas. ¿Por qué no salieron los audios de VAR?".

De su paso por nuestro país, reconoce que "me sentí maltratado por parte de la prensa española" y respecto al futuro, lo tiene claro: "Quiero llegar al Mundial 2026 y luego decidir si sigo o me retiro".