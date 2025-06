La sorpresa del último concursante de 'Aislados Australia' cuando debe abandonar el concurso no por su estado médico sino por ser el ganador

Las condiciones de Krzystof en la isla sur de Nueva Zelanda son muy delicadas. Se encuentra muy mareado y tiene abundantes náuseas. Es consciente de que su continuidad en el concurso ha llegado a su fin. El equipo médico de 'Aislados Australia' se ha desplazado hasta su campamento para comprobar su estado de salud. Es muy preocupante y no va a tener otro remedio que abandonar.

Krzystof no quiere irse a casa, pero su condición física le impide continuar. Lo que él desconoce es que va a abandonar el concurso como ganador del mismo y no como emergencia médica. es el último superviviente en pie y cuando recibe la noticia por parte de los doctores, no se lo puede creer.