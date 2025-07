Quiere vender su colección de muñecos de Los Simpson para comprarle un anillo de pedida a su prometida

Cuando Chumlee se acerca al mostrador de La casa de empeños no puede creer lo que hay allí montado. Una enorme colección de muñecos y sets de los Simpson que su dueño, Eric quiere vender por 2.000 dólares.

La colección está en perfecto estado porque los muñecos no han salido de la caja, pero 2.000 dólares es mucho dinero y Chumlee sabe que no podrá sacarle beneficio si lo compra por ese dinero. Después de consultar a un experto, la oferta varía sensiblemente. Eric debe decidir si acepta la propuesta de Chumlee o no.