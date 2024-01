60.000 dólares por un documento histórico y único en el mundo que hace dudar a Rick

Adam es un cliente habitual de 'La casa de empeños'. Siempre que acude a la tienda de Rick lo hace con un documento especial y en esta ocasión no iba a ser menos.

Se presenta en 'La casa de empeños' con un manuscrito original del gobierno de Nueva York cuando era colonia británica en 1755. Recoge leyes vigentes entonces como aquellas que sancionaban la blasfemia, la profanación el adulterio o las injurias y la embriaguez entre otras muchas. Es un documento único en el mundo por el que pide 60.000 dólares.

Rick está asombrado con el objeto, pero se trata de mucho dinero y quiere antes cercionarse de que se trata de algo único. Por ello llama al experto en estos asuntos, Mark Hall Patton, para aportar más luz sobre el documento. Se trata de un documento original y único en el mundo, no hay otra copia como esta, y su valor es alto debido a su peculiaridad. Rick está entusiasmado, pero no puede llegar a los 60.000 dólares que pide Adam y le ofrece 20.000. Rick no sabe por cuánto lo podría vender, si es que este tipo de objetos tienen salida en su mercado.