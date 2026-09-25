A partir de las 10:00 horas
El mejor frontón regresa a Mega este domingo con las semifinales del Torneo San Mateo
MEGA retoma este domingo, 27 de septiembre, las retransmisiones de frontón con las semifinales del Torneo San Mateo desde el frontón Adarraga de Logroño.
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El frontón vuelve a Mega. Este domingo, 27 de septiembre, la cadena arranca una nueva temporada de retransmisiones con una de las citas destacadas del calendario: las semifinales del Torneo San Mateo.
El encuentro se disputará en el frontón Adarraga de Logroño y enfrentará a Laso-Landa contra los ganadores de la jornada del día 21 de la Serie A, que completarán el cartel de esta semifinal.
Una nueva cita para los aficionados a la pelota, que podrán volver a disfrutar en Mega de la emoción del frontón y de algunos de sus grandes protagonistas.
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