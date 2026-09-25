El mejor frontón regresa a Mega este domingo con las semifinales del Torneo San Mateo

El frontón vuelve a Mega. Este domingo, 27 de septiembre, la cadena arranca una nueva temporada de retransmisiones con una de las citas destacadas del calendario: las semifinales del Torneo San Mateo.

El encuentro se disputará en el frontón Adarraga de Logroño y enfrentará a Laso-Landa contra los ganadores de la jornada del día 21 de la Serie A, que completarán el cartel de esta semifinal.

Una nueva cita para los aficionados a la pelota, que podrán volver a disfrutar en Mega de la emoción del frontón y de algunos de sus grandes protagonistas.