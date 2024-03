El deshielo se aproxima y Andy Bassich se queda sin tiempo para aprovisionarse de troncos

Andy Bassich necesita más madera para construir el nuevo cuarto del generador. Suele acudir a un lugar próximo a su casa para cortar árboles, pero este año el río Yukón no se ha congelado frente a su casa, por lo que debe intentar cruzarlo por otro lugar.

El gran problema al que se enfrenta Andy es que el deshielo ha comenzado y las pistas por las que suele ir con su moto de nieve no están demasiado bien. Debe darse prisa en cortar los árboles que necesite, porque dentro de unos días no podrá transportarlos de regreso a casa y hasta que no vuelva el frío no conseguirá más madera. Tiene pocos días si quiere terminar ese importante cuarto del generador.