El equipo A llega a MEGA

'El equipo A', la exitosa serie de acción producida en la década de los 80, llega el lunes a las mañanas de MEGA. De lunes a viernes, los seguidores del comando formado por el coronel John Hannibal Smith (Liam Neeson), maestro en la planificación de misiones arriesgadas, y sus subordinados: el teniente Templeton Félix Peck (Bradley Cooper), encargado de suministrar todo lo necesario; el chófer M.A. Barracus (Quinton Rampage Jackson), con un irracional miedo a volar, y Murdock (Sharlto Copley) un temerario piloto, siempre en las nubes tienen la oportunidad de seguir todas sus aventuras en MEGA.

Como se explica en la introducción de cada capítulo: “En 1972, un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna”. La serie narra las aventuras de estos cuatro mercenarios buscados por el gobierno norteamericano por un delito que no cometieron. Fugados de la prisión e instalados en la clandestinidad, utilizan todas sus habilidades para limpiar sus nombres.

Los capítulos del lunes

El primer capítulo, El pueblo de San Río Blanco narra la historia de los cuatro mercenarios. Durante la Guerra de Vietnam, el Equipo A recibió la orden del coronel Samuel Morrison de atracar un banco para ayudar a la financiación de la contienda. Los componentes del equipo, al completar la misión encomendada exitosamente, volvieron a la base y la encontraron en ruinas tras un ataque, con todos sus compañeros muertos, incluido el coronel Morrison. El Gobierno de los Estados Unidos, tras no poder confirmar la orden que habían recibido los miembros del Equipo A, los encarcela acusados del atraco al banco. Estos no tardarán en fugarse, convirtiéndose en soldados de fortuna.

En la segunda entrega, Los hijos de Jamestown, el Equipo A es contratado por el padre de una chica líder de una secta. La mujer es rescatada pero Hannibal y sus compañeros son capturados.