Los premios 'The Best' de la FIFA se entregan en directo en Mega y Atresplayer

Cristiano Ronaldo, Leo Messi y Antoine Griezmann son los finalistas para ganar el premio 'The Best'. Podrás conocer quién se hace con el premio al jugador del año en un programa especial el próximo lunes 9 de enero en MEGA y Atresplayer a partir de las 18:00 horas. Josep Pedrerol será el encargado de dirigir este espacio.

La gala se celebrará en Zúrich y estará presentado por Eva Longoria y Marco Schreyl. También conoceremos al mejor entrenador del año 2016: Zidane, Claudio Ranieri y Fernando Santos son los candidatos al premio 'The Best' a entrenador de la FIFA. En Zúrich también se dará a conocer el Premio Puskás a mejor gol del año y el FIFA FIFPro World11 a once ideal de 2016.