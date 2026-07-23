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Noah Cappe descubre la chimichanga: nadie sabe lo que es

Ni el propio creador del plato es capaz de describir en una frase en qué insiste este bocado de feria. No te pierdas la receta.

Noah Cappe descubre la chimichanga: nadie sabe lo que es

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Noah Cappe nos lleva al valle central de California a la feria de Fresno, donde Tony elabora la llamada Chimichanga superpicante.

Todo lo que puede decir de ella de momento es que es muy colorida, pero es tan rara que tienen que explicar lo que es.

Meten las pechugas de pollo empanadas en la freidora hasta que crujan y las untan en salsa búfalo picante.

Y a continuación montan el burrito. Primero los macarrones con queso, ¡sorpesa!, desmigajan el bacon por encima, previamente cocinado en la freidora. ¡Lleva demasiadas cosas!

Después se fríe otra vez y se unta en la salsa ranchera picante.Y para terminar, se reboza en gusanitos de queso picante.

¡Noah está fascinado!

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